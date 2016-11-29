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    Дзюба: «Драки не было. Был разговор на повышенных тонах»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке с голкипером клуба Юрием Лодыгиным после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2). По словам футболиста, питерская команда остается единым коллективом, несмотря на обидное поражение.

    «Драки не было, это неверная информация. Источник что-то выдумал. В нашем коллективе все хорошо. Да, мы потерпели обидное поражение, но у нас все хорошо, завтра уже будем единым коллективом. Да, после таких поражений разговоры идут на повышенных тонах, но это нормально», – сказал Дзюба в эфире программы «Все на футбол».

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.11.2016 21:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +837

      eleng 30 ноября 2016, 05:02

      Завтра будем единым коллективом, а сегодня... секс, наркотики, рок-н-ролл.

      0
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 30 ноября 2016, 04:18

      Дзюбинье после ухода Халка хочет стать центровым игрочишкой. Пиз....бол.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 30 ноября 2016, 01:31

      Почему он не сказал это Кришито, который действительно был виноват в первом голе? Итальянскими жестами.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 30 ноября 2016, 00:12

      драки не было но дым шел)))

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 29 ноября 2016, 23:54

      )))

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2016, 22:25

      А надо было всечь друг другу!

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