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    Ярошик не верит, что Слуцкий может уйти из ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал информацию о возможном уходе с поста главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. 39-летний чех отметил, что красно-синие должны справиться с проблемами, а тренер останется на своей должности.

    «Не хочется верить в то, что Слуцкий может уйти из ЦСКА. Трудно представить, что тренер способен покинуть клуб. В этом сезоне не все получается: в чемпионате команда сильно отстает от первого места, в Лиге чемпионов не смогла побороться за выход из группы. Но у армейцев есть очевидные проблемы, которые мешают этой осенью. Думаю, что ЦСКА справится со всем, а Леонид Викторович останется в команде», – сказал Ярошик.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 19:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2016, 11:27

      Л.В. Слуцкий никуда не уйдёт, а ЦСКА справится с проблемами и продолжит
      играть лидирующей командой. Настоящие болельщики ЦСКА верят в это.

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      Рейтинг: +82

      Mi6 29 ноября 2016, 21:26

      Не верится, но ведь ждут и верят...

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 29 ноября 2016, 20:14

      Все хорошее кончается когда нибудь.Уйдет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Аскорбин 30 ноября 2016, 11:28

      Лет эдак в 90.

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