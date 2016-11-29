Слуцкий может покинуть ЦСКА 7 декабря

ЦСКА в ближайшее время может лишиться главного тренера Леонида Слуцкого. Рулевой красно-синих, по всей вероятности, покинет свой пост после матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который состоится 7 декабря.

Сообщается, что наставник армейцев намерен подать в отставку. В этом случае наибольшие шансы возглавить ЦСКА имеет возглавит главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко. В контракте белорусского специалиста с уфимцами есть пункт, позволяющий ему в любой момент вернуться в московский клуб, в тренерском штабе которого он работал ранее.