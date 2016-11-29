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Слуцкий может покинуть ЦСКА 7 декабря

29 ноября 2016, 18:24
34

ЦСКА в ближайшее время может лишиться главного тренера Леонида Слуцкого. Рулевой красно-синих, по всей вероятности, покинет свой пост после матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который состоится 7 декабря.

Сообщается, что наставник армейцев намерен подать в отставку. В этом случае наибольшие шансы возглавить ЦСКА имеет возглавит главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко. В контракте белорусского специалиста с уфимцами есть пункт, позволяющий ему в любой момент вернуться в московский клуб, в тренерском штабе которого он работал ранее.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (34)
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GSKA1974
1480433417
Вообще тогда клондайк будет.Ну почему когда тренер и команда в победах-все счастливы!! Как только что-то не так-начинается........
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yorgenbarenz
1480433721
Значит,Барса уговорила таки Слуцкого ! Вот,шельма! Всех обманул!
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товрос
1480433794
засиделся Леня в ЦСКА...
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cska-62
1480433985
Очень боюсь, что это очередной СПЕКТАКЛЬ для масс! Повторение пройденного... Зачем было его оставлять перед очередной Лигой Чемпионов, где попались одни европейские середняки? Ведь ясно же было, что со Слуцким будет очередной позор и потеря средств... Разве прежде было иначе? С четвёртыми местами и без попадания даже в Лигу Европы... Ну забил когда-то Думбия ИНДИВИДУАЛЬНО два мяча "МанСити"... Слуцкий при чём? Да не причём... Всё равно провал в группе... А сегодня и Думбия нет.
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опус 2
1480435313
Руки прочь от Гончаренко !!!
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Zhenyoklfootball
1480439910
Что-то Лёня сдал позиции((( может понял, что тренерство это него...
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Павелий
1480440272
И пойдёт в Локо. Возьмёт с собой Игнашевича играющим тренером.
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за ЦСКА с 1980г
1480441105
он уже подавал в отставку. Гинер не отпустил и в том же годе ЦСКА стал Чемпион. Просто у них ритуал такой..
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Mi6
1480443832
7 декабря - красный день календаря...
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1bear
1480456960
...пора уходить...
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