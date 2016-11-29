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    Слуцкий может покинуть ЦСКА 7 декабря

    ЦСКА в ближайшее время может лишиться главного тренера Леонида Слуцкого. Рулевой красно-синих, по всей вероятности, покинет свой пост после матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», который состоится 7 декабря.

    Сообщается, что наставник армейцев намерен подать в отставку. В этом случае наибольшие шансы возглавить ЦСКА имеет возглавит главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко. В контракте белорусского специалиста с уфимцами есть пункт, позволяющий ему в любой момент вернуться в московский клуб, в тренерском штабе которого он работал ранее.

    Источник: Р-Спорт

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    29.11.2016 18:24
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +6979

      1bear 30 ноября 2016, 01:02

      ...пора уходить...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 29 ноября 2016, 21:23

      7 декабря - красный день календаря...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 ноября 2016, 20:38

      он уже подавал в отставку. Гинер не отпустил и в том же годе ЦСКА стал Чемпион. Просто у них ритуал такой..

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > НИКИТА ТАРАСОВ 30 ноября 2016, 10:31

      а за ЦСКА с 1957-го!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 29 ноября 2016, 20:24

      И пойдёт в Локо. Возьмёт с собой Игнашевича играющим тренером.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Zhenyoklfootball 29 ноября 2016, 20:18

      Что-то Лёня сдал позиции((( может понял, что тренерство это него...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Zhenyoklfootball 29 ноября 2016, 20:35

      да просто задолбали недоболельщики..

      0
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life > Zhenyoklfootball 30 ноября 2016, 06:27

      Грамотно делает, видит, когда приходит время сменить клуб. Он с Крыльями хорошо поработал, пока были перспективы, но когда в команде начался кризис - перешел в ЦСКА. Из сборной, кстати, тоже ушел, когда запахло жареным после матчей на Евро. Сейчас в ЦСКА нужны вливания средств, обновление команды. Зачем ему оставаться, чтобы бороться в лучшем случае за Лигу Европы, а то и вовсе увязнуть в середине таблицы? Для собственного профессионального роста пора менять клуб - новые игроки, новые задачи. Статья про это как-то была на бомбардире вроде, все правильно написали.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 29 ноября 2016, 19:54

      хорошо просыпаться с хорошими новостями

      -1
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      Рейтинг: +6968

      sochi-2013 29 ноября 2016, 19:51

      Надо рокировку сделать, и будет нормально. Реально узнаем, кто чего стоит.

      0
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 ноября 2016, 19:42

      Оттянутая расплата наиболее жестока.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 29 ноября 2016, 19:37

      Кононова можно пригласить ,возможно что-то наладится.

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 29 ноября 2016, 19:32

      Неудачный год у Слуцкого провал на Евро, теперь ЦСКА. Жаль его...

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      Рейтинг: +61

      Morohir > marslond 29 ноября 2016, 19:54

      К сожалению да, один из немногих в структуре/составе коней, кому симпатизируешь.

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > Morohir 29 ноября 2016, 20:08

      Я со стороны и Эмери, и Якину симпатизировал

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