Мело заявил, что не намерен покидать «Интер»

Хавбек «Интера» Фелипе Мело подчеркнул, что его все устраивает в Милане и он не собирается менять команду. По информации СМИ, заинтересованность в услугах 33-летнего бразильца проявляют «Фламенго» и «Сан-Паулу».

«Я чувствую себя абсолютно счастливым в «Интере». Я не контактировал с «Фламенго» или «Сан-Паулу», о чем пишут в прессе. Читал, что я запросил чрезмерно большую зарплату у «Фламенго», но мне даже предложения от них не поступало. Новый тренер предоставил мне шанс. Срок моего соглашения закончится через полтора года. Предложений от других клубов я не получал», – сказал Мело.

Отметим, что в текущем розыгрыше Серии А Мело появлялся на поле лишь в трех матчах.