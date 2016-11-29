Комиссия определила, что Николаев и Егоров ошиблись, не удалив Гарсию и Вернблума соответственно

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал о решениях контрольно-квалификационной комиссии по спорным эпизодам в матчах 15-го тура РФПЛ.

По его словам, ККК постановила, что судья матча ЦСКА – «Рубин» Александр Егоров должен был показывать красную карточку хавбеку армейцев Понтусу Вернблуму за удар локтем в лицо защитника казанцев Серхио Санчеса. Также арбитр встречи «Краснодар» – «Зенит» Алексей Николаев ошибочно не удалил с поля за аналогичные действия полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсию в отношении хавбека «быков» Юрия Газинского. Завтра контрольно-дисциплинарный комитет будет опираться на вердикты ККК при вынесении наказания для футболистов.

– По мнению ККК, прав ли был арбитр Владимир Москалев, на 38-й минуте матча «Уфа» – «Оренбург» назначивший пенальти в ворота гостей?

– Вердикт комиссии: судья принял правильное решение.

– Матч «Амкар» – «Арсенал». На 93-й минуте Евгений Турбин не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда Селихов упал в ноги Максимову. Что решила комиссия?

– Судья принял верное решение, продолжив игру.

– В матче ЦСКА – «Рубин» Александр Егоров не удалил Вернблума за удар локтем соперника.

– По мнению комиссии, судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА.

– На 43-й минуте матча «Краснодар» – «Зенит» Хави Гарсия в своей штрафной обнял руками Гранквиста. Прав ли Алексей Николаев, не назначивший пенальти?

– ККК решила, что он был прав, продолжив игру.

– А как комиссия оценила действия арбитра на 80-й минуте того же матча, когда Хави Гарсия ударил Газинского, но не понес никакого наказания?

– Вердикт ККК таков: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и ошибочно не удалил с показом прямой красной карточки Хави Гарсию.