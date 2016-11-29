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  • Комиссия определила, что Николаев и Егоров ошиблись, не удалив Гарсию и Вернблума соответственно

Комиссия определила, что Николаев и Егоров ошиблись, не удалив Гарсию и Вернблума соответственно

29 ноября 2016, 13:20
31

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал о решениях контрольно-квалификационной комиссии по спорным эпизодам в матчах 15-го тура РФПЛ.

По его словам, ККК постановила, что судья матча ЦСКА«Рубин» Александр Егоров должен был показывать красную карточку хавбеку армейцев Понтусу Вернблуму за удар локтем в лицо защитника казанцев Серхио Санчеса. Также арбитр встречи «Краснодар» – «Зенит» Алексей Николаев ошибочно не удалил с поля за аналогичные действия полузащитника сине-бело-голубых Хави Гарсию в отношении хавбека «быков» Юрия Газинского. Завтра контрольно-дисциплинарный комитет будет опираться на вердикты ККК при вынесении наказания для футболистов.

– По мнению ККК, прав ли был арбитр Владимир Москалев, на 38-й минуте матча «Уфа» – «Оренбург» назначивший пенальти в ворота гостей?

– Вердикт комиссии: судья принял правильное решение.

– Матч «Амкар» – «Арсенал». На 93-й минуте Евгений Турбин не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда Селихов упал в ноги Максимову. Что решила комиссия?

– Судья принял верное решение, продолжив игру.

– В матче ЦСКА – «Рубин» Александр Егоров не удалил Вернблума за удар локтем соперника.

– По мнению комиссии, судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА.

– На 43-й минуте матча «Краснодар» – «Зенит» Хави Гарсия в своей штрафной обнял руками Гранквиста. Прав ли Алексей Николаев, не назначивший пенальти?

– ККК решила, что он был прав, продолжив игру.

– А как комиссия оценила действия арбитра на 80-й минуте того же матча, когда Хави Гарсия ударил Газинского, но не понес никакого наказания?

– Вердикт ККК таков: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и ошибочно не удалил с показом прямой красной карточки Хави Гарсию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Рубин Краснодар Хави Гарсия Вернблум Понтус Николаев Алексей Егоров Александр
Комментарии (31)
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filosof sparty
1480415314
Ну что на это скажут уважаемые кони и бомжи!? Жаль только, что здесь про Кутепова ни слова, чтобы недоэксперты замолкли...
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Dgad
1480415628
Фортуна сполна отплатила Краснодару,второй гол был из вне игры,
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Wertalet
1480417958
Краснодар доказал что в этом матче он оказался сильнее Зенита, даже не смотря на то что судья пытался вытянуть Зенит (вполне возможно, что случайно). Справедливость восторжествовала...
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ufos73
1480418965
Каждому по 3-ки дисквы! А еще Дзюбинья там на поле Дыркину неприличный привет послал, после 2-го мяча, то же кстати прямая КК )))
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Colonist
1480419740
А Мешков все правильно отсудил. Зря горцы волновались! :)
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ivanthebest
1480423179
Ну так, а где дисквалы этих отморозков? Раз виноваты, значит наказать по всей строгости закона, а не спускать всё на тормозах двум игрокам кабинетных команд.
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zenit888
1480423672
Весь судейский корпус судит только в пользу богатых клубов. Николаев беспредельщик и ручной у олигархов судья. Иностранные футболисты, играющие за Спартак, ЦСКА, Локомотив и Зенит - подлецы и трусы, могут только исподтишка бить.
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товрос
1480427204
зато из РОСТОВА выгоняют сразу не ошибаются!!!
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alll-1
1480429461
из зинита вообще ни кого не удаляют
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Павелий
1480430045
Я не верю своим глазам. ККК решил работать честно, а не прогибаться под Гинер и Миллера?
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