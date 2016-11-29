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    Мешкову доверено судить матч «Ростов» – «Зенит», игру «Спартак» – «Рубин» обслужит Вилков

    Арбитры получили назначения на матчи 17-го тура РФПЛ. Встречу лидера «Спартака» с «Рубином» будет обслуживать Михаил Вилков. На поединке между «Ростовом» и «Зенитом» будет работать бригада во главе с Виталием Мешковым.

    ЦСКА – «Урал» – Алексей Сухой (Люберцы)

    «Ростов» – «Зенит» – Виталий Мешков (Дмитров)

    «Локомотив» – «Терек» – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

    «Краснодар» – «Крылья Советов» – Евгений Турбин (Москва)

    «Амкар» – «Оренбург» – Игорь Федотов (Москва)

    «Уфа» – «Томь» – Алексей Матюнин (Москва)

    «Спартак» – «Рубин» – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    «Арсенал» – «Анжи» – Алексей Еськов (Москва)

    Источник: РФС

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    29.11.2016 12:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 30 ноября 2016, 08:33

      Пусть.

      0
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 29 ноября 2016, 20:27

      Мешкову ДОВЕРЕНО, а Вилков ОБСЛУЖИТ(!).

      0
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      Рейтинг: +160

      veltrener 29 ноября 2016, 16:21

      не объясняя причины, меняют судью в игре зенит - уфа, ставят вилкова. многие согласились, что газпром стал суетиться и своего подсунул. в нашей стране это нормальная практика, этот судья сделает игру для зенита. Но то что этого же вилкова ставят на игру спартак - рубин, уже напрягает. Газпром решил не только своим помогать, но и Спартаку палки в колёса поставить. Похоже админ ресурс национального проекта заработал на полную катушку

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > veltrener 29 ноября 2016, 18:16

      Так почему Вилкова не назначили на матч Ростов-Зенит? Боятся, что после договорного судейства он из Ростова не уедет?

      1
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      Рейтинг: +160

      veltrener > Serjoga 29 ноября 2016, 19:12

      потмоу что тогда бы вилков судил две игры зенита подряд. я не уверен, что такое по регламенту допустимо, да и в целом будет слишком подозрительно

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > veltrener 29 ноября 2016, 19:40

      В нашем чемпионате подозрительного ничего не бывает! А на регламент могут и наплевать, если такой есть, и если это надо! это Россия!

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 29 ноября 2016, 13:52

      футбольный Бог в этот раз должен быть на стороне ростова,за матч в питере

      4
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