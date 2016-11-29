Президент «Баварии»: «МЮ» должен быть наказан за свое отношение к Швайнштайгеру»

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру не стоит покидать «Манчестер Юнайтед». По его мнению, 32-летний хавбек должен остаться в английском клубе до истечения контракта.

«МЮ» должен быть наказан за свое отношение к Швайнштайгеру. На месте Бастиана я бы вымогал деньги из английского клуба до последнего дня, а затем попрощался.

Я играл бы в гольф каждый месяц, предлагал свои услуги клубу и сопровождал Ану Иванович на теннисных матчах», – заявил Хенесс.