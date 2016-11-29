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  • Президент «Баварии»: «МЮ» должен быть наказан за свое отношение к Швайнштайгеру»

Президент «Баварии»: «МЮ» должен быть наказан за свое отношение к Швайнштайгеру»

29 ноября 2016, 11:31
11

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру не стоит покидать «Манчестер Юнайтед». По его мнению, 32-летний хавбек должен остаться в английском клубе до истечения контракта.

«МЮ» должен быть наказан за свое отношение к Швайнштайгеру. На месте Бастиана я бы вымогал деньги из английского клуба до последнего дня, а затем попрощался.

Я играл бы в гольф каждый месяц, предлагал свои услуги клубу и сопровождал Ану Иванович на теннисных матчах», – заявил Хенесс.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Юнайтед Швайнштайгер Бастиан
Комментарии (11)
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polt
1480409165
Целиком поддерживаю! Мауринью - настоящая свинья!!!
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Asbjorn
1480410920
Он и так наказан,их Моуриньо тренирует
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ИБИ ТЕРЕК
1480412405
Надо наказать я за
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ibragim_ibragimov_99
1480420632
Не нужно было его продавать !
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Генрих Баченко
1480420708
Никого не хочу оправдывать, но он тоже фигню несет, говорит куда то летать, сопровождать жену и при этом вымогать деньги, как он будет летать, если ему в любом случае по контракту придется тренироваться и не зависимо основа это или дубль!!!
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Dazdraper
1480421214
Что-то вспомнилось письмо футболистов о том, что их на сборы не взяли=D Деньги же получает Швайни, получает и не малые. То что шанса не дали даже, это да, не правильно. Но это как и у всех, что-то не нравится на работе, уходи.
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Ass_09
1480423656
При всем моем уважении к Басти, последние года он реально сдал.... Я с одной стороны понимаю Маура, он хочет видеть в составе тех людей, которые всегда будут играть мощно, и будут в строю, а с другой его можно же просто отпустить в другой клуб... А так Басти постоянно травмируется, и не играет на том уровне как в играл в Баварии.... Да отдельно взятый 1 матч он может быть лучшим на поле, а потом 10 матчей быть абсолютно бесполезным.... Увы года берут свое...
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Nerlinger
1480427775
не Фиг продавать его туда было. и ему уходить
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MU777
1480428021
Я играл бы в гольф каждый месяц, предлагал свои услуги клубу и сопровождал Ану Иванович на теннисных матчах», – заявил Хенесс. Собственно этим Басти и занимался, за что и перестал попадать в основной состав ещё при Ван Гаале.
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