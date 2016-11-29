Мевля: «Бердыев – отличный тренер, который помогает развиваться»

Защитник «Ростова» Миха Мевля поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева. Напомним, что 26-летний словенец перешел в российский клуб этим летом из бухарестского «Динамо».

«Мне о Бердыеве многое рассказывали. Сейчас я уже три месяца у него тренируюсь, и да, все это правда. Он отличный тренер, который помогает развиваться. Особенно в плане тактики. Он рассказал, в чем мне необходимо совершенствоваться, как чувствовать позицию. Для меня игра в пять защитников по большому счету нова. Хотя я играл в таком построении в Швейцарии. Но там я был центральным защитником, а тут правый центральный.

Бердыев объясняет, как нужно действовать при обороне, как при атаке. Он чувствует команду. Бердыев придает нам уверенности. На поле каждый четко знает, как двигаться – это главное. Когда все футболисты действуют слаженно, как одна команда, то можно обыгрывать кого угодно.

У каждого тренера своя манера. Бердыев – это в первую очередь дисциплина и тактика. Нам очень тяжело забить, а при атаке мы действительно опасны», — сказал Мевля.