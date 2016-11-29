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    Бышовец: «Хави Гарсии нужно было давать красную карточку за эпизод с Газинским»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:1). По его словам, полузащитник гостей Хави Гарсия заслуживал удаления в этой встрече.

    «Игра была близка к ничейному результату, но гол «Зенита» в концовке лишь дополнительно мобилизовал «Краснодар», который и до этого боролся, несмотря на вынужденные замены. При этом игра выдалась очень жесткой, если не грубой. Особенно это касается эпизода с отмашкой Хави Гарсии, за которую нужно было давать красную карточку.

    Что касается двух голов «Краснодара» – после забитого мяча даже у опытных игроков порой возникает мнение, что результат сделан. И последние порывы «Краснодара», особенно передача выдвинувшегося вперед Гранквиста на Измайлова и блестящий гол Окруашвили, стали решающим фактором победы хозяев. Эта победа не случайна, и команда Шалимова ее заслужила – тем, что играла до последнего свистка», – сказал Бышовец.

    Источник: Известия

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    29.11.2016 08:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 29 ноября 2016, 12:30

      быки молодцы,зину знатно натянули!!! браво!!!

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 ноября 2016, 09:49

      На счёт торбинского ничего не хочешь сказать?! Молчал бы уже

      -1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 29 ноября 2016, 09:40

      Вернблум в матче с Рубином сыграл локтем точно также и даже желтую не получил и никто про это даже слово не вякнул а тут расхрюкались и заржались всякие московские твари

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 ноября 2016, 09:39

      Нужно было не жалеть Х. Гарсии, а показать ему красную карточку, удалить и
      назначить 11-ти метровый удар в ворота Зенита, т.к. нарушение было в
      штрафной. Теперь КДК должен его дисквалифицировать игр на 6.

      1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 29 ноября 2016, 09:31

      Газпём всё оплатил,так что никаких удалений.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 29 ноября 2016, 09:27

      Этому Гарсия надо было в подтрибунном помещении навалять за гнусную подлость.Абсолютное чмо по игре,но корчит из себя звезду.

      1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 29 ноября 2016, 08:56

      А о том, что второй был забит из вне игры молчок ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 29 ноября 2016, 08:37

      К том же это было в штрафной.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 29 ноября 2016, 08:27

      Полностью согласен!!!

      -1
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