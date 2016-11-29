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    Аджоев: «Зимой тульский «Арсенал» проведет серьезную трансферную кампанию»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что в команде в ближайшее время произойдут серьезные изменения. По его словам, в зимнее трансферное окно клуб приобретет новых игроков во все линии.

    «Мы уже начали работу по поиску усилений для команды. Зимой проведем серьезную трансферную кампанию. Будут приобретены игроки во все линии, но главная задача – взять забивного форварда. Конечно, желательно подписывать при этом свободных агентов. В моей команде работают профессионалы, которые способны провести максимально успешную работу при тех возможностях, которыми мы обладаем», – сказал Аджоев.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    29.11.2016 07:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +57

      витёчек 29 ноября 2016, 14:15

      - было бы у тебя много денег,чтоб ты сделал?
      - купил бы всех

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Хмурый71 29 ноября 2016, 13:55

      Неужели Месси и Роналду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      loboda2012 29 ноября 2016, 10:35

      Как, такие слова как серьезная трансферная компания и футбольный клуб "Арсенал", город Тула смогли встретится в однос предложении? Это априори не возможно!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 ноября 2016, 09:51

      С таким спонсором можно и шороху в чемпионате навести

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2016, 08:33

      Неужели купят самого Горбанца?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 29 ноября 2016, 08:31

      Жаль Тулу))) и Арсенал утопит скоро

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 29 ноября 2016, 08:25

      Обратите алчные взоры на тонущую от безденежья Мордовию.Там собрались игроки уровня Бундеслиги,но у них от скудного питания и отсутствия витаминов, наблюдается изнуряющая диарея(приходится рыться в мусорных бачках),резкое снижение зрения и одышка даже в состоянии покоя.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 29 ноября 2016, 08:20

      Вон жулио баптисту и берите...только вряд ли зарплату потянут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1897

      Aston 29 ноября 2016, 07:45

      Господи,как же такие клоуны,приходящие за баблом,достали балаболить,жалко родную Тулу

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