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    Глушаков: «Хочется с «Крыльями Советов» сыграть сейчас, но на нормальном поле»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о возможном переносе матча 16-го тура РФПЛ против «Крыльями Советов» с 1 декабря на более поздний срок. По словам футболиста, хотелось бы провести этот матч на поле хорошего качества.

    «Мы в Томске играли при минус 13-14 градусов. Но там было идеальное зеленое поле. Мы готовы играть при любой погоде, но для футболиста главное не получить травму. И мы готовы играть и в Самаре. Я слышал о предложении перенести этот матч на 26 февраля, но в это время мы в Испании будем проводить сборы. Конечно, ненормально, что летом отдыхаем, купаемся в море, а зимой играем.

    Хочется с «Крыльями Советов» сыграть сейчас, но на нормальном поле. Может быть, нам даже неудобно откладывать этот матч на более поздний срок. Я видел последний домашний матч самарцев. Удивился, что они вышли в белой форме, которая сливалась с заснеженным полем», – сказал футболист.

    Источник: Спорт FM

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    29.11.2016 01:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 ноября 2016, 09:47

      Нужно перенести на 1 января 2017г. Болельщики Самары хотят посмотреть
      матч Крыльев Советов со спартаком.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 ноября 2016, 08:51

      Увидел три гола Крылышек и поджилки затряслись?)))

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 ноября 2016, 08:34

      Хватит стонать!

      1
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