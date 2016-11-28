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    Аджоев: «Многим футболистам тульского «Арсенала» нужно ломать психологию, учиться побеждать»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подвел промежуточные итоги выступления команды в первом круге чемпионата России. По словам функционера, тульскому коллективу нужно как можно скорее выбираться из подвала турнирной таблицы.

    – Под занавес года у команды накопилось очень много травмированных. Есть серьезные кадровые проблемы в линии атаки. А после игры в Перми мы потеряли сразу двух игроков основного состава – Брауна Форбса и Александра Денисова. Так что две последние игры для нашей команды будут крайне сложными, но при этом и важными. Нужно выбираться из подвала турнирной таблицы.

    – Как выбраться из этого положения?

    – Еще больше работать. Пусть скажу банальность, но нужно в каждом матче переигрывать соперника и выкладываться на 200 процентов. И тогда футбольной бог тебя обязательно вознаградит.

    – У команды в этом году осталось два матча, возможно ли взять в них шесть очков?

    – Всегда нужно стремиться к максимуму. Главное сейчас – не смотреть на турнирную таблицу. Каждый матч должен быть решающим, в каждом матче нужно играть на победу. Многим футболистам нужно ломать психологию, учиться побеждать. Вместе у нас все получится. Мы не хотим подводить своих болельщиков. Это политика каждого игрока и всего тренерского штаба.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    28.11.2016 21:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 29 ноября 2016, 13:57

      Попилят бабло и разбегутся!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 29 ноября 2016, 05:09

      Шашлычная Гурама переехала в Тулу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Aviator 28 ноября 2016, 22:09

      А некоторым футбольным "функционерам" и тренерам нужно ломать носы, руки, ноги откручивать головы, отрезать языки и засовывать в задницу паяльники. А еще брать у них очко... С уважением болельщик тульского Арсенала.

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      Рейтинг: +1897

      Aston > Aviator 28 ноября 2016, 22:22

      А эту тварь,развалившую Динамо,вообще подпускать к стадионе нельзя

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