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    Бубнов считает, что драка Дзюбы и Лодыгина – это ЧП для «Зенита»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал конфликт между нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой и голкипером команды Юрием Лодыгиным. Ранее сообщалось, что футболисты повздорили после игры 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

    «Ошибки в матче не являются поводом для рукоприкладства и оскорблений. У них есть контракты и, думаю, что такие моменты там прописаны. Такой случай в команде является ЧП. Можно по-разному относиться к тому или иному человеку, может, существует просто человеческая неприязнь. Но с профессиональной точки зрения требуется уважительное отношение к одноклубникам. За такие вещи клуб может серьезно наказать. Надо понимать, что такие ситуации происходят на фоне эмоций. Иногда из-за высокой конкуренции в команде напарник воспринимается, как личный соперник», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    28.11.2016 20:12
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 29 ноября 2016, 00:11

      Говорят в раздевалке была драка,Дзюба и Кокорин били Лодыгина,но не попадали по нему ,а Юра все равно пропускал

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 22:29

      Ретард Дзюбиньо против пидораса Юраса... Забавно...) Их бы в 8-ми угольник с сеткой, кто кого?)

      0
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      Рейтинг: +798

      Vepras 28 ноября 2016, 20:59

      Девиз любой команды "Все за одного", когда в раздевалках мордобой это говорит, что нет команды, нет капитана, нет тренера, так случайный набор.

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 28 ноября 2016, 20:57

      Конкуренция...
      Извиняюсь, ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ....
      За такое игроки Зенита готовы гадить друг другу в бутсы?
      Ну да, Будь и Сцы.

      1
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      Рейтинг: +3137

      m40 28 ноября 2016, 20:45

      Иногда из-за высокой конкуренции в команде напарник воспринимается, как личный соперник – заявил Бубнов. Так Дзюба Лодыгина на воротах подсидеть что ли хочет?

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 28 ноября 2016, 20:45

      Дзюба лучший в лиге гол+пас и не первый год, а где же остальные наши не деревянные, аааааа нет никого. Кто называет Артема деревянным просто завидует, что он постоянно забивает за клуб и сборную, хоть он смотрится и не уклюж со своим ростом, зато результат. Лодыгин не уровень для Зенита давно, в Уфе вратарь огонь, Беленов красава, да много других вратарей, которые показывают себя.

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      Рейтинг: +1191

      ttter 28 ноября 2016, 20:44

      Гарсия может получить семь матчей дисквалификации

      При этом отмечается, что «если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями имеет возможность принимать участие в тренировках и/ или матчах по истечении пятнадцати дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к лицу, совершившему нарушение применяется санкция в виде дисквалификации на три матча». Газинский, как известно, получил перелом носа. И если КДК решит, что Гарсия умышленно нанес травмы сопернику, то испанец получит семь матчей дисквалификации. Гарсия не был удален арбитром, но «Краснодар» направил обращение в КДК, где есть медицинское заключение и видео эпизода. На основе этого этот эпизод будет рассмотрен на заседании.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > ttter 28 ноября 2016, 21:18

      Умышленно - это как доказать?Если только он книгу как Кин напишет, ведь не признается.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 28 ноября 2016, 20:41

      Полоумный Дзюбинья давно тумаков заслужил!!! и Затрещин!!! у него даже Рожа Дибильноватая...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Nerlinger 28 ноября 2016, 20:58

      Вспомни ещё как он перед ЧЕ рога себе перемерял.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 ноября 2016, 20:34

      Лично меня от этих обоих потряхивает, когда вижу их в стартовом составе. Кержаков Миша куда надёжнее Юры. А Дзюба, как был для меня спартаковцем да ещё деревянным, так и остался. Инородное тело. Возможно теперь они оба отдохнут

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > APchelov 28 ноября 2016, 20:43

      пора понять ,Дзюба или лох голкипер

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Mr_Murder 28 ноября 2016, 20:44

      мне плевать на ваш бомжевик

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > APchelov 28 ноября 2016, 21:12

      Тут я с вами соглашусь. Я не пойму перехода из Спартака в Зенит, и наоборот. Это как то неправильно..Быстров вон дважды Иуда к примеру

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 28 ноября 2016, 20:19

      Пора определиться уже, был ли "мальчик"?...

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