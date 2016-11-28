Орлов: «У Луческу нет неприкасаемых. Он заменит любого»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина по отношению к главному тренеру команды Мирче Луческу. Напомним, судя по телетрансляции, форвард грубо возразил румынскому специалисту после замены в матче 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

– Как восприняли ответ Кокорина в довольно жесткой форме Луческу в перерыве матча?

– Я не видел этого эпизода. Как вы считаете, Константин Иванович Бесков мог сказать грубые слова игрокам, если они не выполняли его указания?

– Да.

– Ну вот. Это же нормальная ситуация.

– Но дело здесь даже не в Луческу, а в Кокорине.

– Я не видел эпизода. И потом, составлять впечатление по видеокартинке – неправильно. Посмотрим, что будет дальше. Если тренер дает результат, то он царь и повелитель среди игроков. Таков закон. Все очень просто. Не стройте особых конструкций. Луческу – такой вот тренер, профессионал! Он не держится за свою работу, а хочет создать команду. При этом румын говорит в глаза то, что думает о своих подопечных. А вот Виллаш-Боаш поначалу стеснялся. Не менял ни Халка, ни Данни.

– У Луческу неприкасаемых нет?

– Да, здесь другая история. Он заменит любого.