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Орлов: «У Луческу нет неприкасаемых. Он заменит любого»

28 ноября 2016, 19:24
6

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина по отношению к главному тренеру команды Мирче Луческу. Напомним, судя по телетрансляции, форвард грубо возразил румынскому специалисту после замены в матче 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

– Как восприняли ответ Кокорина в довольно жесткой форме Луческу в перерыве матча?

– Я не видел этого эпизода. Как вы считаете, Константин Иванович Бесков мог сказать грубые слова игрокам, если они не выполняли его указания?

– Да.

– Ну вот. Это же нормальная ситуация.

– Но дело здесь даже не в Луческу, а в Кокорине.

– Я не видел эпизода. И потом, составлять впечатление по видеокартинке – неправильно. Посмотрим, что будет дальше. Если тренер дает результат, то он царь и повелитель среди игроков. Таков закон. Все очень просто. Не стройте особых конструкций. Луческу – такой вот тренер, профессионал! Он не держится за свою работу, а хочет создать команду. При этом румын говорит в глаза то, что думает о своих подопечных. А вот Виллаш-Боаш поначалу стеснялся. Не менял ни Халка, ни Данни.

– У Луческу неприкасаемых нет?

– Да, здесь другая история. Он заменит любого.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кокорин Александр Луческу Мирча Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Taps
1480351522
Осточертел уже Орлов в комментаторах, сплетник и дятел.
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bset
1480352346
Орлов у нас похоже неприкасаемый
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Nerlinger
1480355021
Пора Орлова заменить!!! Задрал тупыми бреднями
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VeniaminS
1480367197
Два мяча за доп.время - очуметь!!!
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eleng
1480374447
Лицо, близко приближенное к клубу и имеющее право говорить- высказалось, как всегда глупо, как всегда "зачем".
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