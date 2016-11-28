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    Орлов: «Драка Дзюбы и Лодыгина? Журналистам не стоит раздувать скандал на пустом месте»

    Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о драке в раздевалке между игроками «Зенита» – нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным – после проигранного матча 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2). Также он осудил 28-летнего форварда за жест, показанный в концовке встречи после второго пропущенного гола.

    – Видели жест Дзюбы в конце матча? Допускаете, что он адресован Лодыгину?

    – Во-первых, футбольная команда – не пансионат благородных девиц. Я играл 10 лет. Стычки бывали и со своими, и с чужими. Это же борьба, спорт, эмоции.

    – Значит, понимаете эмоции Дзюбы?

    – Такой жест недопустим. Ты же понимаешь, что тебя показывают по телевидению. На Дзюбу смотрят женщины, дети, взрослые люди. Тебе должно быть стыдно. Потом, правда, Артем сказал, что никакой драки не было в раздевалке.

    – У вас другие данные?

    – Нет. Меня там не было. Как я могу утверждать? Просто меня удивляют нынешние журналисты. Один источник сообщил о драке Дзюбы с Лодыгиным. А год назад один источник написал, что Анюков подрался с Лодыгиным.

    – Неправда?

    – Ребята, я сам был на том матче. Анюкова с поля забрали на допинг-контроль. Какая драка в раздевалке? А один уж очень известный источник это написал. Я знаю, кто это сделал… Как я уже сказал, футбольная команда – не институт благородных девиц. Только журналисты не должны раздувать скандалы на пустом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 17:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 29 ноября 2016, 06:16

      Эменике в свое время за"жест" наказали дисквалификацией,так что и Дзюбу надо тоже наказать))

      3
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      Рейтинг: +210

      azar80 29 ноября 2016, 03:30

      Дзюба себя мега звездой чувствует, но мальчонка не понимает, что с такой реализацией он не звезда а задница

      1
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 28 ноября 2016, 21:51

      всяко бывает)))

      0
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      Рейтинг: +2639

      АЛЕКС 58 28 ноября 2016, 20:38

      Ему на кладбище давно прогулы ставят!!!

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 28 ноября 2016, 20:00

      а тебе бы пора на пенсию или в могилу уже всех достал маразматик бомжовский

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 28 ноября 2016, 19:42

      Когда уже этот Птицын улетит в иные края ?

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 28 ноября 2016, 19:11

      А с другой стороны, если бы не Орлов, я бы и не узнал о драке.

      -3
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      Рейтинг: +6913

      батог 28 ноября 2016, 19:07

      Когда Дзюба был в Спартаке, Спартаку охренительно не везло.И в аренду ссылали и на скамейке парили, наконец сплавили в Зенит!!!

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 ноября 2016, 18:36

      Вот они в очередной раз и показали свое "гнилое нутришко" - нет, чтобы поддержать в трудную минуту друга, сразу по "фейсу". Зенька, одним словом.

      -2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Андрей Ермошин 28 ноября 2016, 20:36

      не гнуби врага:))..

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Mr_Murder 28 ноября 2016, 22:14

      Враг когда стенка на стенку, а тут получается брат на брата, может быть я не прав?

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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 28 ноября 2016, 18:13

      А Лодыгин-то оказывается драчун)

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