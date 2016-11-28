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    СМИ: Информация о предложенном «Спартаком» контракте Обадже не является действительностью

    «Спартак» не предлагал нападающему «Вики Туристс» Годвину Обадже заключить контракт. Как сообщает источник, появившаяся сегодня информация о том, что 19-летний нигериец может подписать с красно-белыми пятилетний договор, не является правдой.

    Сегодня один из нигерийских порталов привел слова брата Обадже, якобы заявившего, что футболист прошел медобследование и в скором времени может стать игроком красно-белых.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.11.2016 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 28 ноября 2016, 14:38

      Фух! Прямо отлегло.. А то задачи архисложные и архиответственные перед командой стоят - взять Чемпионство. А тут такие новости об очень сомнительном усилении. Нап. нужен с именем.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 ноября 2016, 14:35

      Нужен качественный форвард,и молодеж подтягивать

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