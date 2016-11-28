СМИ: Информация о предложенном «Спартаком» контракте Обадже не является действительностью

Фух! Прямо отлегло.. А то задачи архисложные и архиответственные перед командой стоят - взять Чемпионство. А тут такие новости об очень сомнительном усилении. Нап. нужен с именем.
«Спартак» не предлагал нападающему «Вики Туристс» Годвину Обадже заключить контракт. Как сообщает источник, появившаяся сегодня информация о том, что 19-летний нигериец может подписать с красно-белыми пятилетний договор, не является правдой.
Сегодня один из нигерийских порталов привел слова брата Обадже, якобы заявившего, что футболист прошел медобследование и в скором времени может стать игроком красно-белых.