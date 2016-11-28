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    Пока КДК не имеет основания для возбуждения дела против Гарсии

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет в настоящее время не имеет основания для возбуждения дела против полузащитника «Зенита» Хави Гарсии. Напомним, вчера в поединке 15-го тура РФПЛ между петербуржцами и «Краснодаром» (1:2) испанец в борьбе ударил локтем в лицо хавбека «быков» Юрия Газинского, лишив последнего сознания на несколько минут и сломав ему нос. Сегодня гендиректор краснодарцев Владимир Хашиг заявил, что Гарсия должен понести наказание за свой поступок.

    «На данный момент у КДК нет оснований для возбуждения дела. Почему? Мы не имеем ни рапорта инспектора по данному вопросу, ни объяснений судьи, ни заявления «Краснодара». Если Контрольно-квалификационная комиссия завтра придет к выводу о том, что имело место быть нарушение правил, то мы обязательно включим этот вопрос в повестку дня. Или если сегодня получим заявление от «Краснодара», это тоже является основанием для того, чтобы рассмотреть эпизод на заседании КДК», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 13:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +38

      Павленко 28 ноября 2016, 15:24

      Еслиб игрока Зенита так приложили КДК уже во всю расследовал бы это дело:)

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 28 ноября 2016, 14:50

      Нет тела- нет дела!?

      1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 28 ноября 2016, 13:55

      а вот попробывали бы хоть раз сами принять решения , не дожидаясь ни каких исков или жалоб, пару раз впаяли бы дисквалификацию мачей на 5 , клуб бы штрафовал грубиянов на 50 процентов оклада, глядишь и грубости бы поуменьшилось

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Мясной Упырь 28 ноября 2016, 14:18

      Был бы игрок,условной Уфы(томи), уже бы впаяли матчей 6

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