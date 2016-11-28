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    Гендиректор «Краснодара»: «Гарсия должен ответить за свою грубость»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг подчеркнул, что хавбек «Зенита» Хави Гарсия должен понести наказание за свой поступок в матче 15-го тура РФПЛ. На 80-й минуте встречи между «быками» и сине-бело-голубыми (2:1) испанец в борьбе в собственной штрафной площади ударил полузащитника Юрия Газинского локтем в лицо, после чего тот на несколько минут потерял сознание. Позже стало известно, что в том эпизоде игрок «горожан» получил перелом носа.

    «Грубость должна быть наказана. В ближайшее время клуб озвучит свою позицию по эпизоду с Газинским и Хави Гарсией», – сказал Хашиг.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 12:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 28 ноября 2016, 16:05

      второй гол был забит с положения офсайт,мало того что защитали, и еще на Гарсию катите.

      -3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Аскорбин 28 ноября 2016, 16:34

      Окриашвили был в офсайде? Что за бред. Измайлов может был,см 60 макс(хорошего повтора нет)Фол ГАРСИИ ЭТО ПЕНАЛЬТИ.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 28 ноября 2016, 15:33

      Ну, сломал нос. Бывает.

      0
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 28 ноября 2016, 14:44

      Это ж Зенит! КДК может отменить у них красную карточку как сделали недавно. А вот в таком случае, когда игрок не понес заслуженного наказания, будут действовать по принципу "понять и простить". Никаких санкций не будет, вот увидете.

      1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 28 ноября 2016, 14:17

      дисквалифицировать Гозинского...Гарсия локоть повредил

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 ноября 2016, 13:59

      В КДК уже занесли, там сказали что эпизод рассматривать не будут...

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 ноября 2016, 13:50

      Ещё раз просмотре эпизод - Гарсия выпрыгивает и не глядя размахивает локтями вокруг себя.Вообще-то это явный фол. 3 матча дискв как минимум(как и вернлбуму)

      3
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 28 ноября 2016, 13:41

      СКАЖУТ -СУДЬЯ ДАЕТ ПОИГРАТЬ, СУДЬЯ ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК, ОШИБАЕТСЯ, ИГРОВОЙ ЭПИЗОД И Т.Д. И Т.П. ЕСЛИ БЫ НАШ ИГРОК ТАК РУБАНУЛ ДЗЮБУ- ВОТ ТОГДА ДРУГОЕ ДЕЛО!

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 28 ноября 2016, 13:00

      надо кинуть в кдк на расбор это дело не должно остаться безнаказаным , Гарсия должен отдохнуть за грубость 2-4 матча

      11
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 28 ноября 2016, 12:44

      Наши судьи-это самое отвратное, что есть в российском футболе! Полное и беспросветное дерьмо!!! Жаль тренеров и игроков!!!

      5
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      Рейтинг: +6968

      sochi-2013 28 ноября 2016, 12:37

      Если по правилам КДК- 6 игр дисквалификации.

      5
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