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    Бобер: «Футбол на морозе – опасное занятие для самих игроков»

    Экс-футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер уверен, что матч 16-го тура российской Премьер-лиги самарского клуба со «Спартаком» скорее всего будет перенесен из-за ложных погодных условий.

    «Понятное дело, что такой футбол – опасное занятие для самих игроков. В связи с тем, что условия экстремальные, футболисты не могут показывать своего мастерства. В итоге спорят не футбольные умения, а бойцовские качества. А футбол для болельщиков. Они смотреть на такую игру, при таком снегопаде, мягко говоря, не очень рады. Это просто неудобно.

    Состоится ли в Самаре матч со «Спартаком»? Мне трудно представить себя в роли тех людей, которые принимают подобные решения – играть матч или нет. Я лично считаю, что игра со «Спартаком» при такой погоде вряд ли состоится. Матч, похоже, перенесут. Хотя такой снегопад, как в день игры с Томском, вряд ли повторится», – сказал Бобер.

    Напомним, матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» запланирован на четверг, 1 декабря. По прогнозам синоптиков, температура в этот день может опуститься до -19 градусов.

    Источник: Спортфакт

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    28.11.2016 11:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 ноября 2016, 18:57

      Во дворе зимой играют и ничего.А ЗДЕСЬ ЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 28 ноября 2016, 13:09

      "из-за ложных погодных условий"

      0
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 28 ноября 2016, 12:48

      Дебил Фурсенко придумал играть в России зимой, а новые начальники-тормозы!!! Прав Канчельский:убивают наш футбол такие деятели!!! Игроков и болельщиков жалко!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 ноября 2016, 12:03

      А Бобер прав-выдыхай бобер,выдыхай.

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