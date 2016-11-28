Кокорин: «Подумали, что игра сделана и расслабились. Будем разбираться»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о причинах поражения от «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России. По словам форварда, у игроков петербургской команды накопилась усталость.

– Александр, что случилось?

– Тяжело сказать, будем разбираться. Наверное, в последние две минуты чуть-чуть не хватило концентрации.

– По ходу матча казалось, что будет нулевая ничья, но все-таки «Зенит» забил.

– Игра, скажем так, была неяркая и было не очень много моментов. Сумели забить в конце, но не хватило концентрации, наверное, расслабились, потому что подумали, что игра сделана.

– То, что «Зенит» играл вторым номером – это установка тренера?

– Нет, установка была другая. Я бы не сказал, что вторым номером, все-таки у нас накапливается усталость, многие травмированы. Знали, что будет тяжелая игра, но на контратаках играть с «Краснодаром» было легче.