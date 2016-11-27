Данильянц: «Сложно было перестроиться с «Баварии» на «Анжи»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц дал свой комментарий после матча 15-го тура Премьер-лиги против «Анжи» (2:0). Наставник отметил, что его команде было сложно перестроиться после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2).

– Всех с победой! Важная и сложная! Сложность в том, что за три дня играли с двумя разными по уровню соперниками. Это не значит, что «Анжи» слабый клуб. Просто после «Баварии» был эмоциональный всплеск. Было тяжело восстановиться эмоционально. Мы ошибались, были далеко от соперника. В перерыве попросили ребят поправить игру и стали ближе к гостям, использовали фланги. Картина стала лучше, но все равно «Анжи» создавал моменты. К счастью, ребята проявил характер, и заслуженно победили.

– На поле вышел оптимальный состав.

– Рассматривали матч в контексте всех четырех игр, которые остались. Эта встреча домашняя, было чуть больше времени на подготовку, чем будет дальнейшем. После консультаций с медицинским штабом решили выставить этот состав.

– Как оцените удаление Гацкана?

– Такое повторяется уже в третий раз. Но намеренного желания навредить сопернику у Саши нет. Он ничего не видел, мяч перелетал через него, он хотел сыграть в мяч, а произошло нарушение. Надеюсь, что с игроком «Анжи» все будет хорошо. Думаю, Гацкан к нему подойдет и извинится.