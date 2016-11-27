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    РФПЛ. «Ростов» в меньшинстве обыграл «Анжи»

    «Ростов» обыграл «Анжи» в матче 15-го тура Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Сердар Азмун и Александр Гацкан.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 41; 2:0 – Гацкан, 79.

    Ростов: Джанаев, Калачев (Терентьев, 90), Навас, Мевля, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Григорьев, 85), Азмун (Перепелицэ, 84).

    Анжи: Беленов, Гаджибеков, Ямбере, Шандао (Будковский, 90), Мусалов, Гасанов (Георгиевский, 83), Маевский, Эбесилио, Яковлев, Иличевич, Обертан (Бериша, 73).

    Предупреждения: Обертан, 37; Калачев, 45; Шандао; 65.

    Удаление: Гацкан, 81.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 18:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 27 ноября 2016, 20:41

      как будто они с самого начала играли в меньшенстве))))

      0
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      Рейтинг: +26830

      slavutiq70 27 ноября 2016, 19:46

      Ростовчан с победой!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3

      Ars1564 27 ноября 2016, 18:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я вас в месте с ростовом секас делал уyebki, какой в меньшинстве, выиграли на равных, тваri rusкie

      -8
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      Рейтинг: +239

      Михас007 27 ноября 2016, 18:36

      анжи пердив,вы там очень хорошо смотритесь,футболеры

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 27 ноября 2016, 18:30

      Ростов с победой!Ерохин не в форме - опять пару запорол.

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 27 ноября 2016, 18:27

      М.О.Л.О.Д.Ц.Ы.

      3
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