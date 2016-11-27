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    Камболов: «Ничейный результат с ЦСКА закономерен»

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов поделился наблюдениями от матча 15-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, встреча, которая состоялась в субботу в Москве, завершилась вничью – 0:0.

    — Какие разговоры в раздевалке после матча? Как ребята оценили эту игру?

    — Тренер похвалил всех, сказал, что молодцы, сыграли организованно. В принципе, как он просил, может, не на сто процентов, но выполнили установку тренера. Главное, конечно, была оборона.

    — У вас второй матч подряд возникает момент после стандарта. Расскажите.

    — А что рассказывать? Забил бы… Я пробил, потом еще Самбрано. Они не забили, мы не забили. Думаю, ничейный результат закономерен.

    — В целом, едете в Казань с положительным эмоциональным багажом?

    — Думаю, да. Думаю, и болельщики были довольны содержанием игры. Второй тайм в атаке лучше провели. В обороне не скажу, что идеально, но много что получалось.

    — Что-то по характеру повреждения можно сказать?

    — Думаю, травма несерьезная. Сейчас врачи посмотрели, сказали, что несерьезная. Случился естественный подворот, при котором болевые ощущения всегда возникают.

    Источник: ФК «Рубин»

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    27.11.2016 12:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 27 ноября 2016, 23:16

      закономерен он будет когда Рубин выйдет на уровень ЦСКА, а так повезло и все

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