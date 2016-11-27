Бабаев: «Ускорять процесс перехода ребят во взрослый футбол ни в коем случае нельзя»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил прогресс молодых игроков команды, а также их выступления в Юношеской лиге УЕФА.

«Это, конечно, очень нас радует. В то же время считаю, что ускорять процесс перехода ребят во взрослый футбол ни в коем случае нельзя. Все должно происходить постепенно и продуманно, как в случае с Головиным. У нас сейчас действительно очень хорошая молодежная команда. Она лидирует и в чемпионате России, и в еврокубках, в ее составе есть талантливые игроки. Те же Гордюшенко с Чаловым заслужили свой шанс, а сумеют ли теперь закрепить достигнутое зависит только от них самих», – сказал он.

Отметим, что по итогам 5-ти туров армейцы возглавляют свою группу в Юношеской лиге УЕФА.