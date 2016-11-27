Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спартак» повторил клубный рекорд по количеству набранных за первый круг очков

    В матче 15-го тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Терек» со счетом 1:0 и после последней игры первого круга имеет 37 очков.

    Таким образом, москвичи повторили свой клубный рекорд по числу набранных очков в первом круге для чемпионатов России, в которых участвовали 16 команд. Достижение было установлено в сезоне-2000, когда «Спартак» по итогам первой половины чемпионата также имел 37 баллов.

    Рекорд чемпионатов принадлежит «Алании» и «Зениту», которые набирали по 39 очков в первых кругах в 1995 и 2010 годах соответственно.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      TimurT 27 ноября 2016, 13:58

      Всеми силами тащут спартака к чемпионству даже судьи, но европе у вас ничерта не получается, там более справедливые судьи

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 ноября 2016, 06:53

      Так первый круг еще не закончился.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > Диктор 27 ноября 2016, 06:55

      Ну как не закончился, когда закончился ... 15 туров первый круг!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 27 ноября 2016, 06:07

      ну и харЭ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 27 ноября 2016, 01:50

      Вперё, потихоньку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 ноября 2016, 01:24

      Красавцы. Не важно, рекорд не рекорд, главное чтобы по итогам чемпионата Спартак остался на той же позиции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      ANB RUS 27 ноября 2016, 01:04

      Терек был прекрасен! Спартак с победой!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 27 ноября 2016, 00:54

      Я уже много лет жду долгожданного чемпионства Спартака, и вот сейчас ситуация куда нельзя лучше. Объективный сильный соперник Зенит, Краснодар неплох, ЦСКА и локо в кризисе, матчи с анжи, Тереком, рубином остались дома, главное не оступаться в матчах со всякими Уфами, Оренбургами и т.д. И тогда чемпионство станет реальностью. Не хотел никого оскорблять, всем побед своих любимых команд, и пусть победит сильнейший!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11