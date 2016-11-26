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    Лига 1. «Кан» и «Генгам» сыграли вничью и другие результаты

    В матче 14-го тура Лиги 1 «Генгам» поделил очки с «Каном» – 1:1. Авторами голов стали Сильвио Роделин и Нилл Де По.

    «Генгам» с 23 очками находится на пятом месте, «Кан» имеет 14 баллов и располагается на 15-й позиции.

    В других встречах тура «Бордо» вырвал победу у «Дижона», «Метц» и «Лорьян» не выявили сильнейшего, «Монпелье» и «Нанси» счет не открыли, «Нант» и «Лилль» также не забили голов.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 14-й тур

    Бордо – Дижон – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Абеид, 44; 1:1 – Ролан, 48; 1:2 – Таварес, 62; 2:2 – Камано, 88; 3:2 – Камано, 90.

    Кан – Генгам – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Роделин, 79; 1:1 – Де По, 85.

    Метц – Лорьян – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Фалетт, 11; 1:1 – Варис, 17; 1:2 – Муканджо, 54; 1:3 – Муканджо, 61; 2:3 – Вион, 75; 3:3 – Вион, 78.

    Монпелье – Нанси – 0:0

    Нант – Лилль – 0:0

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 23:55
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