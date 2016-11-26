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    Каррера: «Приход Селихова? Ребров – профи, ему не нужно ничего объяснять»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о приобретении голкипера «Амкара» Александра Селихова. По мнению итальянца, приход футболиста не скажется на игре вратаря команды Артема Реброва. Напомним, ранее 21-летний россиянин подписал контракт с красно-белыми, рассчитанный на 4,5 года.

    – Недавно «Спартак» подписал Александра Селихова. Как воспринял эту новость Артем Ребров?

    – Ребров – взрослый парень, мне не нужно ничего ему объяснять. Мы даже не общались на эту тему. Он профи. Его десять сухих матчей – заслуга команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2016 22:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 ноября 2016, 09:03

      Не нравится трансфер Селихова, так посади его на "лавку" и забудь! Наука будет и Селихову (чтобы анализировал в какой клуб нужно переходить) и Федуну, чтобы бестолку не бросался баблом!

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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 27 ноября 2016, 01:42

      Каррера молодца!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 ноября 2016, 00:28

      Нормально что взяли,песьяков все таки не замена Реброву, Селихов в этом плане по лучше будет

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