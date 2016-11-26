Гвардиола: «Теперь нас ждет матч с лучшей на сегодня командой АПЛ. Нужно раскрыть секрет Конте»

Главный тренер «Манчесетер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 13-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1) поделился ожиданиями от следующей встречи в чемпионате. Соперником манкунианцев по 14-му туру будет «Челси».

«Теперь нам предстоит сыграть с лучшей на сегодняшний день командой АПЛ. В последние пять или шесть недель они играли восхитительно. Дело не только в том, что они не пропускают, а в том, как они играют вообще.

Нужно постараться и раскрыть секрет Конте, понять, что мы можем сделать, чтобы обыграть их. У нас сейчас есть шесть–семь дней на подготовку в этой игре. Большинство игроков устали, и поэтому подготовка должна быть тщательной», – сказал Гвардиола.