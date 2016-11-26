«Манчестер Юнайтед» может заплатить 40 миллионов за переход Виллиана

Полузащитник «Челси» Виллиан вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» готовы приобрести 28-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна и предложить за него 40 миллионов фунтов. В услугах футболиста лично заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который работал вместе с игроком в лондонском клубе.

В нынешнем сезоне Виллиан провел за «Челси» в АПЛ восемь матчей, в которых забил два гола. Минувшим летом полузащитник продлил контракт с лондонским клубом до 2020 года.