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    «Арсенал» установил новый антирекорд результативности ЧР

    Тульский «Арсенал», сподобившийся лишь на пять забитых мячей по итогам первого круга РФПЛ, установил новый антирекорд по количеству голов в первой половине чемпионата России. Предыдущее «достижение» в активе нижегородского «Локомотива», поразившего ворота соперников шесть раз в первых 15-ти встречах раз в сезоне-2000.

    Отметим, что, как и туляки, пятью голами в 15-ти поединках в первенстве-1997 отметился «Факел». Правда на тот момент в розыгрыше принимали участие 18 команд.

    Напомним, сегодня «Арсенал» в матче 15-го тура РФПЛ проиграл «Амкару» (0:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 15:39
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