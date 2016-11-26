Гаджиев: «Амкар» в конце матча с «Арсеналом» слегка занервничал, желая сохранить результат»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от домашней победы над «Арсеналом» (1:0) в поединке 15-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что «канониры» добавили в концовке, а пермяки наоборот стали играть хуже.

«Штурм «Арсенала» в концовке? Это, скорее, некоторая нервозность «Амкара», вызванная стремлением сохранить результат. Однако нельзя обойти стороной и активные действия соперника. В конце встречи они добавили и смотрелись очень неплохо, мы же ухудшили взаимодействие – не получалось сохранить мяч и выходить в атаки.

Погода? Вполне нормальные условия для игры. А вот пятого декабря, согласно прогнозам метеослужб, ожидается до 30-ти градусов мороза. Но, как говорят, верить синоптикам надо лишь наполовину. Также хотелось бы отметить, что в это время суток «Амкар» всегда играет даже не на 90 процентов», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».