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    Григорян: «Одного конкурента нам удалось отцепить»

    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал матч команды с «Кубанью» в 24-м туре ФНЛ. Хабаровский клуб одержал крупную победу, забив пять безответных мячей.

    «Для нас эта игра была важна стратегически, так как мы понимали, что «Кубань» весной будет абсолютно другая и в случае потери нами очков, сможет вмешаться в борьбу за право участия в стыковых матчей. Нам было очень важно сегодня выиграть и лишить «Кубань» такой возможности. Теперь, как бы краснодарцы ни усилили игру, вряд ли им удастся опередить «Енисей», «Факел» и нас, для этого им придется просто творить чудеса. Одного конкурента нам удалось отцепить», – заявил Григорян.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    26.11.2016 11:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      gambler35 26 ноября 2016, 13:30

      А "Факел" и не надо отцеплять, там уже опять начали прошлогоднюю забаву-как бы случайно не попасть в стыки. Вышка там никому, кроме болельщиков, не нужна.

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