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    Грозный верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

    Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный выразил уверенность, что красно-белые в нынешнем сезоне способны стать чемпионами РФПЛ. Специалист отметил, что клуб перестал терять очки в матчах с более слабыми соперниками.

    «Поверьте, я не погорячился, когда ранее заявил, что «Спартак» станет чемпионом. По-прежнему так считаю. Чемпионские команды не теряют очки с более слабыми соперниками – дожимают, берут свое по максимуму. Нынешние спартаковцы умеют терпеть и играют до конца», – заявил Грозный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 06:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 26 ноября 2016, 13:09

      сегодня они точно проиграют

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      Ответить
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      Рейтинг: +504

      alex-76 26 ноября 2016, 13:03

      №8 ты нашёл свою команду......СВИНЬЯ!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 ноября 2016, 12:18

      Мечтать не запретить

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 ноября 2016, 10:13

      И мы так все считаем.

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