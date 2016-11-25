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    Мама Еременко: «Я впервые высказываюсь по вопросу дисквалификации Романа»

    Мама полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Нелия Еременко прокомментировала ситуацию с дисквалификацией футболиста на два года за употребление кокаина.

    «Мы не отвечали на звонки, и сейчас я впервые высказываюсь по этому вопросу. Мы старались не читать прессу и не делаем этого сейчас, поскольку в газетах все еще пишут не соответствующие истине вещи. Я знаю своего сына, знаю, кто он.

    Пока закончился первый тайм, потом будет второй. Возможно, дополнительное время. Я знаю, что у Романа светлое будущее. После плохого дня вновь будет солнце, поэтому жизнь так интересна. Мы все время становимся сильнее», – приводит слова Нелии Еременко Vasabladet.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 23:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 ноября 2016, 09:22

      Бомбардиру скоро будет недоверие в 100% за липовые интервью, вот поэтому
      к вам и не идут нормальные журналисты.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 ноября 2016, 09:22

      Пока закончился первый тайм, потом будет второй. Возможно, дополнительное время. ....... Один в один сказал в прямом эфире агент романа на матч-тв...

      1
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 26 ноября 2016, 08:10

      Мать это святое

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 ноября 2016, 03:48

      Ребята,давайте уважать материнские чувства..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 26 ноября 2016, 02:06

      Сын-наркоман - горе в семье

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 ноября 2016, 02:03

      все не без греха.....просто под раздачу именно он попал......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 01:39

      Мама, на то и мама- никогда не примет подобные вещи...

      0
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 26 ноября 2016, 00:56

      И где высказывание то?

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 ноября 2016, 00:54

      Ни о чём высказалась, могла бы и дальше молчать

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 ноября 2016, 00:23

      ни оправдания, ни опровержения, ни подтверждения. Статья ни о чём.

      4
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