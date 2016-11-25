Путин: «Стадион в Санкт-Петербурге – печальная история, но мы все исправим»

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, на которой отметил, что все города России готовы принять Кубок конфедераций-2017. Напомним, завтра в Казани пройдет жеребьевка турнира.

«Завтра, как вы знаете, в Казани пройдет жеребьевка Кубка конфедераций. К сожалению, сам я на мероприятие приехать не смогу, но уверяю вас, что все пройдет лучшим образом. И, конечно, наша главная ближайшая задача – подготовка к турниру. Уверяю, все стадионы будут готовы – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань.

Как известно, есть проблемы со стадионом «Зенита». Долгострои в сфере спортивных объектов встречаются не только у нас. Хотя это очень такая... печальная история. Мы знаем результаты исследования стадиона со стороны инспекционной группы ФИФА, знаем ваши замечания по поводу выдвижного поля. Строители обещают поправить все недочеты к концу этого года. Сейчас там работает 3000 человек.

Но это технические вопросы. А что касается организации, мы рассчитываем и будем стремиться к тому, чтобы Кубок конфедераций стал большим масштабным праздником для всех любителей футбола», – заявил Путин.