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    Орлов: «Селихов не интересовал «Зенит». Лодыгин выглядит предпочтительнее»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход голкипера «Амкара» Александра Селихова в «Спартак». По словам Орлова, «Зенит» не был заинтересован в приобретении 22-летнего вратаря.

    – Сейчас вратарский вопрос в «Зените» отходит на второй план? Как относитесь к информации, что «Спартак» опередил питерцев, купив Селихова?

    – А мне кажется, Селихов не особо интересовал «Зенит». Давайте сравним его и Лодыгина.

    – Было бы интересно.

    – Лодыгин выглядит однозначно предпочтительнее! Во-первых, у него есть опыт. Да, у Юрия был спад, но это касается любого футболиста. Посмотрим еще, как Селихов проявит себя в «Спартаке». Ведь сколько допускает ляпов при выходе из ворот? Сколько он пролетает мимо мяча? Вот-вот. Да, «Спартак» за него ухватился, но…

    – Думаете, не станет первым номером?

    – Селихову придется попотеть, чтобы вытеснить Реброва. Потом, «Спартак» претендует на титул. В такой команде ошибки не прощаются. Дай бог ему успеха, однако пока Ребров выглядит увереннее. Наверное, все-таки Каррера определял, брать Селихова или нет. Но пока он еще не состоявшийся вратарь. Вот, например, вчера какую ошибку Крицюк допустил в начале матча с «Зальцбургом», но потом-то играл надежно. Разве его можно поставить на один уровень с Селиховым? Конечно же, нет. Гилерме тоже сильнее новичка «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 16:09
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +155

      Nagay 25 ноября 2016, 19:10

      надёжность Лодыгина прям налицо, что создаются петиции о том чтоб его продать побыстрее...

      8
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      Рейтинг: +447

      alexidj 25 ноября 2016, 18:53

      Ладыгин дно..

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > alexidj 26 ноября 2016, 07:35

      фамилию правильно напиши, эксперт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 25 ноября 2016, 18:42

      Единственное что объединяет всех болелов в том числе и Зенита что никто не любит Орлова)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +1102

      edw7777 > hodyrev 25 ноября 2016, 18:52

      Я люблю и в ваш союз никогда не вступлю. Орлов в тысячу раз порядочнее и умнее ваших Черданцевых и ему подобных, превративших профессию комментатора в пошлость.

      -2
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      Рейтинг: +1191

      ttter > edw7777 25 ноября 2016, 19:29

      Ну конечно же Гена профи,он беспристрастный,отлично выговаривает фамилии футболистов,не страдает маразмом,ну и нельзя не отметить его объективности к соперникам команды Фк Зенит)))))

      7
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 > hodyrev 25 ноября 2016, 20:27

      Аж психую когда он комментирует матчи Зенита!

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      Рейтинг: +1191

      ttter > vvv246 25 ноября 2016, 20:52

      Тебя спросили,что ему смотреть?

      4
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      Рейтинг: +1191

      ttter 25 ноября 2016, 18:34

      Чувствуется обида в словах деда Гены,ведь раньше,что интересно Зениту никто не трогал,а сейчас времена меняются и все это понимают.

      «Подписал ли себе приговор Лодыгин очередным ляпом — решать главному тренеру. Но с таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России», — цитирует Орлова »

      9
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 25 ноября 2016, 18:29

      Гена сказал - Гена ответит!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 ноября 2016, 18:08

      Расскажи мне больше, Геннадий!) По части пиздабольства Вам нет равных в этом мире!)

      4
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 25 ноября 2016, 18:05

      Очень интересная версия)) Почему Лодыгин пропустил на данный момент болше Селихова? Несмотря на то что состав Зенита во много раз дороже Амкара... Селехов на мой взгляд в свои то 22 года играет качественнее Лодыгина , который на протяжении нескольких лет вытворяет на поле непонятно что....

      10
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      ...
      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > Wertalet 25 ноября 2016, 18:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      твое мнение никого не интересует

      -9
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      Рейтинг: +114

      Wertalet > Zenit-2010 25 ноября 2016, 18:18

      я так понимаю ты и есть тот самый "никто"? о котором ты пишешь ?

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      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > Wertalet 25 ноября 2016, 18:19

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      по остроумнее что-нибудь написать фантазии не хватило?

      -7
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      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > Wertalet 25 ноября 2016, 18:19

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      или ума?

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      ttter > Zenit-2010 25 ноября 2016, 18:38

      Почему никого не интересует?Меня интересует!
      Ps: Вы можете сказать,что Вас что-то не интересует,но говорить за всех,Вы не имеете права.

      4
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      ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 > Zenit-2010 25 ноября 2016, 18:45

      Ты чувачёк был мегаостроумный, когда написал, что его мнение ни кого не интересует

      2
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      ...
      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > ttter 25 ноября 2016, 18:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а ты собственно кто? эксерт?

      -5
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      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > IVAN53 25 ноября 2016, 18:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      судя по твоему словесному запасу, ты тупой

      -6
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Zenit-2010 25 ноября 2016, 19:08

      Нет,я не эксперт,а что нужно быть экспертом,чтобы интересоваться чужим мнением?

      2
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      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 > ttter 26 ноября 2016, 07:26

      ясное дело, своего же у тебя нет

      -1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 25 ноября 2016, 18:00

      Сморю матчи Зенита(Все таки главный конкурент Спартака).Все на петровском трындит этот старпер Я конечно все понимаю и уважаю пожилых людей,но надо знать когда уйти и не портить наш Российский футбол своей тошнотворной речью!Нужно и честь иметь,давать дорогу молодым!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 ноября 2016, 17:29

      Обычная речь неудачников-упустили ,а потом да и не особо он нужен был.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 ноября 2016, 17:23

      Я тебя умоляю. Он действительно верит в то, что Лодыгин лучше Селихова? Ха-ха три раза, клоун.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Black Giz 25 ноября 2016, 18:02

      Даже если Зенит и не хотел приобретать Селихова, но Лодыгий очень сильно уступает ему!Селихов молодой и перспективный ,и уже полностью сложившийся вратарь,а у Лодыгина ошибки в каждом матче и стиль его игры староват.Перспектив у него никаких!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Вахахахаха 28 ноября 2016, 09:54

      Так и я про то же.

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