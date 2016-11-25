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    Рюдигер проигнорировал вопрос о своем будущем в «Челси»

    Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер отказался отвечать на вопрос журналистов после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Викторией» относительно возможного перехода в английский чемпионат. Рюдигер проигнорировал вопрос журналиста на счет своего будущего в «Роме», предложив тому задать следующий вопрос.

    Напомним, по сообщениям СМИ, в его услугах заинтересовано руководство «Челси». В прошедшее зимнее трансферное окно футболист уже отказывал лондонскому клубу, но англичане не намерены сдаваться.

    Источник: Football Italia

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    25.11.2016 10:55
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