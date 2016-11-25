Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Фейеноорд»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Фейеноорд» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Отметим, что автор одного из голов Уэйн Руни стал рекордсменом по забитым мячам манкунианцев в еврокубках. Гол в ворота голландцев стал 39-м для игрока. Также голами отмечались Хуан Мата и Джесси Лингард.

Лига Европы. Групповой этап. Группа А. 5-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Фейеноорд (Голландия) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Руни, 35; 2:0 – Мата, 69; 3:0 – Джонс, 75 (в свои ворота); 4:0 – Лингард, 90.

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