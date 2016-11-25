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  • По мнению Шалимова, плохая игра «Краснодара» – это заслуга «Зальцбурга»

По мнению Шалимова, плохая игра «Краснодара» – это заслуга «Зальцбурга»

25 ноября 2016, 00:13
5

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга». Напомним, краснодарский клуб смог уйти от поражения благодаря голу Федора Смолова.

«Довольны результатом, который в итоге получился, а также тем, что мы вышли в плей-офф. Игра в нашем исполнении была плохая, в первую очередь это заслуга соперника. Мы смотрели их игры, это уже не та команда, которую мы обыгрывали в первом туре. Они на хорошем ходу, очень в хорошем состоянии. Недонастроя не было, ребята готовились к этому матчу. Против нас в чемпионате так не играют, есть лишь несколько команд, которые могут заставить нас обороняться. С «Шальке» нам было проще, несмотря на поражение, игра была равная, но сегодня было тяжелее.

Важен результат, важно, что прошли, наверное, трагедии делать не будем. Думаю, в РФПЛ «Зальцбург» находился бы на 10-м месте. Теперь надо перестраиваться на чемпионат – впереди «Зенит», – сказал специалист.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Краснодар Зальцбург Шалимов Игорь
Комментарии (5)
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MURAD F. A.
1480022950
лучше бы молчал. если это так, значит вы ничего не стоите. зря время потерял, лучше я дома сидел матерился
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Krasnodar 123
1480023529
ПОЖАЛУЙТЕ НА ВЫХОД С ВЕЩАМИ- ГРАЖДАНИН ТРЕНЕР!
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Мясной Упырь
1480026835
надеюсь сыканомили на зинит силы, и на коленочки их в угол на горох поставите
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Par Mezan
1480038529
Игра была откровенно дерьмовая. "И это - заслуга РФПЛ, так как ребята сильно готовились именно на этих командах. Вот Шальке - это наш уровень, и нам было куда приятнее просрать им, чем сейчас выиграть у Зальцбурга. Конечно, все довольны - пойдём попаримся в баньке и .... за подарками к Новому Году!..." Удачи, вы тут все держитесь!
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Gullit 76
1480061987
По физике проиграли в одну калитку.Пас на три метра не проходил.В отпуске пацаны.
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