По мнению Шалимова, плохая игра «Краснодара» – это заслуга «Зальцбурга»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга». Напомним, краснодарский клуб смог уйти от поражения благодаря голу Федора Смолова.

«Довольны результатом, который в итоге получился, а также тем, что мы вышли в плей-офф. Игра в нашем исполнении была плохая, в первую очередь это заслуга соперника. Мы смотрели их игры, это уже не та команда, которую мы обыгрывали в первом туре. Они на хорошем ходу, очень в хорошем состоянии. Недонастроя не было, ребята готовились к этому матчу. Против нас в чемпионате так не играют, есть лишь несколько команд, которые могут заставить нас обороняться. С «Шальке» нам было проще, несмотря на поражение, игра была равная, но сегодня было тяжелее.

Важен результат, важно, что прошли, наверное, трагедии делать не будем. Думаю, в РФПЛ «Зальцбург» находился бы на 10-м месте. Теперь надо перестраиваться на чемпионат – впереди «Зенит», – сказал специалист.