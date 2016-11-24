Главный тренер «Зальцбурга»: «Все 90 минут мы играли лучше «Краснодара»

Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» (1:1). По словам специалиста, его команда владела значительным преимуществом.

– Чего не хватило «Зальцбургу», чтобы одержать победу?

– Единственное, чего нам не хватило – реализовать еще одну из пяти возможностей. Мы знали, что ошибаться нельзя. «Краснодар» воспользовался своим шансом, увы. К сожалению, мы свои возможности не реализовали.

– Что вы говорили игрокам в раздевалке после матча? И вообще, насколько большое разочарование для «Зальцбурга» невыход в плей-офф Лиги Европы?

– Я сказал, что мы можем гордиться собой, своей игрой. Мы были лучше все эти 90 минут. Мы играли против достойного соперника. Просто так получилось.

– «Зальцбург», наверно, самый невезучий клуб в еврокубках, так как не выходит в плей-офф. В России есть традиция приглашать священника освятить помещение. Может, вам тоже нужно так сделать?

– Мы попытаемся решить эту проблему тренировками и работой.