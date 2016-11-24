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    Лига Европы. «Хапоэль», проигрывая два мяча, вырвал победу у «Интера»

    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Хапоэль», проигравая два мяча, смог выравать победу у «Интера». В другом матче «Спарта» с минимальным счетом обыграла «Саутгемптон».

    Таким образом, «Спарта» обеспечила себя выход из группы с первого места. «Интер» такой возможности лишился.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа К. 5-й тур

    Хапоэль (Израиль) – Интер (Италия) – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Икарди, 13; 0:2 – Брозович, 25; 1:2 – Мараньан, 59; 2:2 – Нвакаеме, 69 (с пенальти); 3:2 – Саар, 90.

    Спарта (Чехия) – Саутгемптон (Англия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Коста, 11.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 23:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 25 ноября 2016, 00:25

      ...позорище...

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