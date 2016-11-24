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    Левченко: «Знал, что Еременко употреблял кокаин»

    Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал дисквалификацию хавбека ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

    «То, что Еременко употреблял кокаин, я знал некоторое время, но об этом, конечно, не хотелось рассказывать. Знаком с его братом Алексеем, с которым играл в «Сатурне». Перед тем как я ушел из команды, у него возникли проблемы с дисциплиной, режимом. А вот о Романе были только положительные отзывы. Он более собранный, дисциплинированный.

    Когда мне это все рассказали – чуть раньше, чем появились резонансные публикации – я не поверил. Не знаю, с какой целью это употреблялось. Есть множество различных версий. Кокаин придает уверенности в себе – это одна из причин. Но также говорят, что наркотик употребляется после алкогольных запоев как энергетик – чтобы нормально тренироваться и играть.

    Так или иначе это абсолютно неприемлемо. Наказание Еременко – правильное. Это должно стать примером для всех футболистов, которые используют запрещенные препараты. Надеюсь, что в украинском футболе таких вещей нет. Хотя и не могу это отбрасывать», – цитирует слова Левченко «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 21:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 ноября 2016, 16:18

      Левченко нынче в Амстердаме обитает - потому наверное и в курсах про пристрастия Еременко)

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 ноября 2016, 11:36

      решил попиариться малеха ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 ноября 2016, 09:22

      Воевавшие в Великой Отечественной войне говорили: "Вся Украина в полицаях,
      вся Белоруссия в партизанах".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 ноября 2016, 08:45

      Бред несёт: я знал некоторое время, но при этом "когда рассказали,........ - я не поверил" . Какие-то нескладушки получаются.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Cнег 25 ноября 2016, 00:20

      Cтатья- гумно! Автор - учиться изложению мысли на русском языке до конца жизни: наказание(как у Еременко) должно стать примером... Бл...ь, когда уже у косноязычных хохлов перестанут брать вью за дешевый корреспондентский гонорар?. УЖ коли взял у хохла вью - отредактируй сам... Скоро вам, неграмотные корреспонденты, придет пи@//ц - вы вместе с руководителями каналов будете сдавать экзамены на профпригодность по русскому и литературе... И всех вас - безграмотных- НАХ из СМИ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 ноября 2016, 00:02

      А что ты жрёш ......... недоделок .

      2
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      Рейтинг: +43

      Rimer 24 ноября 2016, 23:00

      Муть

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 ноября 2016, 23:00

      Знал молчал, а теперь пиздит. Так бы и признался лучше что ссал правду говорить

      4
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 24 ноября 2016, 22:59

      Значит неоднократно!

      1
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 24 ноября 2016, 22:55

      Так если знал,то что же молчал? Получается сокрытие преступления...
      Все вы умные задним числом!

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