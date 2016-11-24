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    Мутко: «Не дай господи сборной России получить Чили на Кубке конфедераций»

    Глава РФС Виталий Мутко в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 заявил, что слабых соперников на турнире нет. По словам функционера, в соперники сборной России лучше не получать национальную команду Чили.

    «Кто слабый на Кубке конфедераций-2017? Вот посмотрел я матч Чили с Уругваем. Не дай господи нам с чилийцами встретиться... В нашем-то нынешнем состоянии. Если только выставить против них «Ростов». Вчерашний «Ростов», – сказал вице-премьер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2016 19:42
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +175

      Freux 25 ноября 2016, 05:57

      Мутко последнее время наверно часто вспоминает Бога-утром и вечером.Утром просит чтобы он уберег и не посадили за растраты,а вечером благодарит что не посадили

      2
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 25 ноября 2016, 00:34

      2. Есть поговорка такая: "Рыба гниёт с головы".
      Возникает в этом случае вопрос: если Мутко - голова РФС, то какой рыбой является русский футбол?
      предложите варианты)

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 25 ноября 2016, 00:31

      1. Мутко, ты не глава, а головка)

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 ноября 2016, 23:10

      Если Чили попадёт, то в основе надо Мутко выпускать, он не подведёт! Надежный чел! Пиздит как дышит, ньюсмейкер деревенский

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 ноября 2016, 22:20

      Господи, какой же ты осёл.

      3
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 22:13

      да вам господин Мутко кого не дай результат один (хотели как лучше, а получится как всегда)

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 ноября 2016, 21:55

      Этот человек и футбол - разные вещи.Зачем его печатать?

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 ноября 2016, 21:54

      Да там вас даже Ямайка раскатает!)

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Степашкин Вова 24 ноября 2016, 22:02

      Нет,я в целом по силовой планке измерял!)

      1
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 24 ноября 2016, 21:11

      Бомбардир, не печатей коменты пидора мутко, его все ненавидят, бесит

      6
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ,bpjy 24 ноября 2016, 22:57

      "пидора мутко, его все ненавидят"....для хейтеров и печатают)))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 ноября 2016, 20:59

      19:42 Мутко: «Не дай господи сборной России получить Чили на Кубке конфедераций»
      13:39 В первую корзину Кубка конфедераций попали Россия, Германия, Чили и Португалия

      Он внатуре тупой такой каким кажется? Или просто за новостями не следит и из его помощников-балбесов никто не подсказал, что ФИФА уже распределила участников по корзинам ?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Обер-КанцлерЪ 24 ноября 2016, 21:02

      по корзинам то распределила, а жеребьевки то еще не было...

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > RedGreenHooligan 24 ноября 2016, 21:05

      Непонятно, как мы с Чили можем в одной группе оказаться, находясь в одной корзине. Может конечно и я тупой, хз)

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Обер-КанцлерЪ 24 ноября 2016, 22:58

      У Мутко от страха глаза велики....и не видят с кем мы в корзине))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > 24 ноября 2016, 22:59

      А что такого???Лучше с чилийцами на Конфедерации встретится,чем на ЧМ)))

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