Мутко: «Не дай господи сборной России получить Чили на Кубке конфедераций»

Глава РФС Виталий Мутко в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 заявил, что слабых соперников на турнире нет. По словам функционера, в соперники сборной России лучше не получать национальную команду Чили.

«Кто слабый на Кубке конфедераций-2017? Вот посмотрел я матч Чили с Уругваем. Не дай господи нам с чилийцами встретиться... В нашем-то нынешнем состоянии. Если только выставить против них «Ростов». Вчерашний «Ростов», – сказал вице-премьер.