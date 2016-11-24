Мутко: «Не дай господи сборной России получить Чили на Кубке конфедераций»

Мутко последнее время наверно часто вспоминает Бога-утром и вечером.Утром просит чтобы он уберег и не посадили за растраты,а вечером благодарит что не посадили
Глава РФС Виталий Мутко в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 заявил, что слабых соперников на турнире нет. По словам функционера, в соперники сборной России лучше не получать национальную команду Чили.
«Кто слабый на Кубке конфедераций-2017? Вот посмотрел я матч Чили с Уругваем. Не дай господи нам с чилийцами встретиться... В нашем-то нынешнем состоянии. Если только выставить против них «Ростов». Вчерашний «Ростов», – сказал вице-премьер.