Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Маккаби»

Тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав на сегодняшний матч с «Маккаби» из Тель-Авива в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Нападающий Артем Дзюба начнет встречу на скамейке запасных.

«Зенит»: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков, Мак, Витсель, Джорджевич, Кокорин, Жулиано.

Запасные: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Маурисио, А. Кержаков, Юсупов, Дзюба.

«Маккаби»: Райкович, Даса, Тиби, Филипенко, Бен Харуш, Игибор, Голаса, Медунянин, Бен Басат, Скарионе, Бен Хаим II.

Запасные: Даниэл, Альберман, Эезикель, Кьяртанссон, Бен Хаим I, Перец, Бенаюн.

Матч «Зенит» – «Маккаби» начнется в 19:00 по московскому времени. За встречей можно будет следить посредством онлайн-трансляции на «Бомбардире».