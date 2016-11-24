Нобоа попал в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА составила символическую команду по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В список 11 лучших игроков попал и полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа. Российский клуб дома обыграл «Баварию» (3:2), а хавбек во встрече отметился победным голом.

Помимо эквадорца в команду попали Марко Ройс, Синдзи Кагава, Усман Дембеле (все «Боруссия» Дортмунд), Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи (оба «Ювентус»), Уго Льорис (Тоттенхэм), Джибриль Сидибе («Монако»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Рикарду Куарежма («Бешикташ), Рафаэль («Лион»).