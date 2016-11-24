Джеррард объявил об уходе из футбола

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры. Ранее футболист сообщил, что не станет продлевать контракт со своим нынешним клубом «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я провел удивительную карьеру. Хочу выразить слова благодарности всем своим клубам и сборной Англии за то время, которое я провел в их составах. Считаю себя счастливым человеком. За моими плечами более 700 матчей в качестве футболиста «Ливерпуля». Спасибо болельщикам, и особенно семье. Чуть позднее я сообщу, чем намерен заняться в будущем», – сказал Джеррард.