Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеррард объявил об уходе из футбола

24 ноября 2016, 14:28
15

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры. Ранее футболист сообщил, что не станет продлевать контракт со своим нынешним клубом «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я провел удивительную карьеру. Хочу выразить слова благодарности всем своим клубам и сборной Англии за то время, которое я провел в их составах. Считаю себя счастливым человеком. За моими плечами более 700 матчей в качестве футболиста «Ливерпуля». Спасибо болельщикам, и особенно семье. Чуть позднее я сообщу, чем намерен заняться в будущем», – сказал Джеррард.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига США. МЛС Ливерпуль Лос-Анджелес Гэлакси Джеррард Стивен
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KingRey21
1479987769
Ждем на бровке в качестве тренера...)
Ответить
ibragim_ibragimov_99
1479988459
Печально :(
Ответить
marslond
1479989142
Легенда!
Ответить
aguila_real
1479989419
Скоро уйдет из футбола почти все поколение наших детских кумиров.
Ответить
dima556
1479993834
Эх, легенда.)) уважаю)) интересно в качестве тренера его увидеть))
Ответить
Lexa_Lexa
1479994219
Респект и уважуха ему за все, редкий футболист вызывающий уважение у всех!!!
Ответить
mig28
1479994866
Игрок одной команды, капитан...жалко когда уходят такие игроки!
Ответить
MrVanes-Zenit
1479998710
Настоящий боец и капитан Спасибо за всё яркие эмоции, подаренные твоей потрясающей игрой И правда ушла целая эпоха
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1480005765
к нам приезжай охранником будешь работать (мясо комбинат)
Ответить
R U B O
1480007823
Джеррард Был настоящим Лидером и Капитананом. ЛЕГЕНДА Ливерпуля!!!
Ответить
Главные новости
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
10
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
5
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
Вчера, 14:56
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
Вчера, 13:37
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
Вчера, 12:27
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
Вчера, 01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+