Уткин: «Аджоев должен стать президентом РФС. Эта организация может предстать собранием фриков»

Известный комментатор Василий Уткин отметил нелогичность при выборе руководителей РФС. По мнению журналиста, следующим главой союза должен стать нынешний президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев.

«Гурам Аджоев должен быть следующим президентом РФС. Там все идет естественным образом к тому, чтобы эта организация предстала собранием фриков. Раньше там был один так называемый «больной родственник». Человек из хорошей семьи – папа, мама и все друзья, но он один… куда его девать? И тоже ищут ему какое-то дело. Так Сергей Фурсенко в РФС попал. Я не хочу сказать, что он был больной, это типаж так называется», – заявил Уткин.