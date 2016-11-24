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Филипенко: «Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом»

24 ноября 2016, 09:36
18

Защитник «Маккаби» Егор Филипенко пообщался с журналистами перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита». По словам футболиста, он продолжает следить за выступлениями «Спартака». Напомним, что футболист принадлежал московскому клубу с 2008 по 2012 год.

– В Санкт-Петербурге часто встречают свистом экс-игроков «Спартака». Как вы к этому отнесетесь?

– Вот если кто-нибудь вспомнит об этом… (улыбается) На самом деле я не думаю, что болельщики будут специально свистеть в мою сторону. Так или иначе, это не станет проблемой для меня.

– Судейство в Израиле отличается от международного. Вы готовитесь к этому по-особому?

– Не обращаю внимания на это, хотя, наверное, отличия есть. Иногда тренер делает на этом акцент, но не всегда.

– У вас не получилось сыграть против вашего друга Артема Дзюбы в Израиле. Есть ли желание сыграть в четверг?

– Один раз играл с Артемом – помню, что неудачно. Надеюсь, увидимся в четверг на поле. А вообще, когда я ему звоню, он трубку не берет. Боится, видимо (смеется).

– Следите ли вы за чемпионатом России? Ваш бывший клуб «Спартак» лидирует…

– Конечно, слежу! Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Спартак Маккаби
Комментарии (18)
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Мясной Упырь
1479971856
станет полюбасу, назло всем бомжеконям
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VVM1964
1479972159
МЫ ВСЕ НАДЕЕМСЯ .
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neofizer
1479974547
надейся не жди...
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Efenval777
1479974648
Каждый кто живет в России понимает что у нас чемпионат равный)) пусть победит сильнейший, чтобы достойно представлять российский чемпионат на европе!
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Диктор
1479976813
Думаю большинство жителей нашей страны надеются на такой исход.
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Garrincha58
1479988422
ненавижу москвичей и московские команды и их игроков
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alp
1479989869
спартак будет чемпионом? ))))) это смешно ))
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shpilman
1479997975
с детства за Маккаби xD
Ответить
Kollljan
1479999659
Филипенко: «Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом» Надейся, надежда умирает последней.
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nik55
1480000067
что то много бомжей набежало---но Спартак станет чемпионом
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