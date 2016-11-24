Филипенко: «Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом»

Защитник «Маккаби» Егор Филипенко пообщался с журналистами перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита». По словам футболиста, он продолжает следить за выступлениями «Спартака». Напомним, что футболист принадлежал московскому клубу с 2008 по 2012 год.

– В Санкт-Петербурге часто встречают свистом экс-игроков «Спартака». Как вы к этому отнесетесь?

– Вот если кто-нибудь вспомнит об этом… (улыбается) На самом деле я не думаю, что болельщики будут специально свистеть в мою сторону. Так или иначе, это не станет проблемой для меня.

– Судейство в Израиле отличается от международного. Вы готовитесь к этому по-особому?

– Не обращаю внимания на это, хотя, наверное, отличия есть. Иногда тренер делает на этом акцент, но не всегда.

– У вас не получилось сыграть против вашего друга Артема Дзюбы в Израиле. Есть ли желание сыграть в четверг?

– Один раз играл с Артемом – помню, что неудачно. Надеюсь, увидимся в четверг на поле. А вообще, когда я ему звоню, он трубку не берет. Боится, видимо (смеется).

– Следите ли вы за чемпионатом России? Ваш бывший клуб «Спартак» лидирует…

– Конечно, слежу! Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом.