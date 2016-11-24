Немотивированный «Зенит» принимает «Маккаби»

В четверг, 24 ноября, в Санкт-Петербурге состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между местным «Зенитом» и «Маккаби» из Тель-Авива. Еще свежа в памяти первая встреча команд, которая завершилась волевой победой подопечных Мирчи Луческу. Напомним, что уступая по ходу матча 0:3, «Зенит» выиграл 4:3. Что касается сегодняшнего противостояния, то с точки зрения турнирной таблицы для петербургской команды он не важен, так как она уже гарантировала себе первую строчку.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!