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Немотивированный «Зенит» принимает «Маккаби»

24 ноября 2016, 18:40
18

В четверг, 24 ноября, в Санкт-Петербурге состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между местным «Зенитом» и «Маккаби» из Тель-Авива. Еще свежа в памяти первая встреча команд, которая завершилась волевой победой подопечных Мирчи Луческу. Напомним, что уступая по ходу матча 0:3, «Зенит» выиграл 4:3. Что касается сегодняшнего противостояния, то с точки зрения турнирной таблицы для петербургской команды он не важен, так как она уже гарантировала себе первую строчку.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Маккаби Зенит
Комментарии (18)
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Фан666
1479966188
Обязаны побеждать, стране нужны очки в рейтинге!
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С-Пб on-line
1479966994
Трёху отгрузим изралетяна м, если Мишка в рамке будет
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Zenit & MU
1479969410
Думаю Луческу выставит не основной состав. Главное чтобы Сашку Кержа со старта поставил!!!
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bset
1479974940
Нужны очки. А то ЦСКА уже много растерял...
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dyema
1479975235
Можно основе и передышку дать, пусть молодёжь покажет на что способна. Правда если очков в копилку рейтинга не прибавиться, то глоры московские завопят, но обращать внимания не стоит, пускай на себя глянут. В воскресенье матч сложный, надо дать кое-кому отдохнуть и подлечиться.
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Garrincha58
1479977522
братки березуцкие себя уже давно показали теперь на очереди братки кержаковские бездари
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Garrincha58
1479989290
игра по сути никому не нужна я бы на месте Луческу поставил Зенит-2 а на рейтинг нас-рать что для коней и свиней стараться они его все равно опускают ниже плинтуса
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Алекс_987
1480002992
Состав довольно-таки основной! Вышли обнулить жёлтые карточки?))
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sold93
1480004962
это типа оправдание заранее?
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BECK_BY
1480015426
Когда же вас сожгли началом?! Тупоголовые модеры, каждый раз кто-то крутой, 'немотивировынный', по итогу все немотивировынные 'чемпионы', как минимум Европы! Так держать! Воспитали поколениЯ чемпионов
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